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فلسطين تحصد 25 ميدالية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه

الإثنين 04 سبتمبر 2023 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصد 25 ميدالية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه



عمان / سما /

حصد المنتخب الوطني الفلسطيني للكاراتيه، 25 ميدالية في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية، التي أقيمت على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمّان.

وكانت الميداليات على النحو الآتي: ذهبيتان، و8 فضيات و15 برونزية، حصدها لاعبو ولاعبات المنتخب بأداء مميز.

وقد تألق المنتخب في اليوم الاول بحصوله على11 ميدالية فضية وبرونزية، ليضاعف الغلة بشكل واضح في منافسات اليوم الثاني.

وجرت البطولة في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة "الأردن والسعودية والكويت والإمارات وسوريا وفلسطين واليمن والعراق".

وعبر رئيس الاتحاد محمد البكري، عن سعادته بهذه النتائج التي حققها المنتخب، والتي جاءت نتيجة لعمل الاتحاد المتراكم لتطوير مستوى المنتخبات الوطنية.

#فلسطين #الكاراتيه

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