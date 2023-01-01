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صخرة مانشستر سيتي يتجاهل بايرن ميونخ ويتمسك بالبقاء

الإثنين 04 سبتمبر 2023 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صخرة مانشستر سيتي يتجاهل بايرن ميونخ ويتمسك بالبقاء



وكالات / سما /

أكد المُدافع الإنجليزي المُخضرم كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، على أنه كان قريباً من بايرن ميونخ، ولكنه يتمسك حالياً بالبقاء مع أبطال أوروبا.

ولعب ووكر دوراً كبيراً في إنجازات السيتي خلال السنوات الأخيرة وأبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال ووكر، في تصريحاتٍ نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”التمديد قادم، هذا هو عامي السابع هُنا، وأشعر بأني واحد من المُخضرمين هُنا”.

وتابع :”أنا أحب المكان، ولقد عشت أموراً كُنت فقط أحلم بها خاصة في الموسم الماضي، لذلك لماذا سيكون علي أن أرغب في الرحيل عن نادٍ مثل هذا ؟ “.

وعلق ووكر على أخبار انتقاله لبايرن ميونخ قائلاً :”يُمكن اتخاذ القرارات، ويُمكن أن تتبدل الأشياء، لقد كان الأمر قريباً”.

وأضاف :”أنا لاعب في مانشستر سيتي، وأملك عقداً مع النادي، لذلك ماذا تُريدني أن أفعل؟، أن أقول لن ألعب لأني أريد فرض خطوة رحيلي لبايرن ميونخ”.

وتابع ووكر :”هذا ليس أنا كشخصٍ، لدي عقد مع النادي وسألعب حتى نهاية عقدي أو أن يبيعوني”.

وبحسب الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو فإن مانشستر سيتي بصدد توقيع عقد جديد مع ووكر يمتد حتى يونيو 2026.

ويبلغ ووكر من العُمر 33 سنة، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، وينتهي تعاقده الحالي مع السيتي في يونيو 2024.

#كايل ووكر #مانشستر سيتي #بايرن ميونخ

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