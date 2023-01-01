سوبوسلاي يعلنها : محمد صلاح باقٍ مع ليفربول

وكالات / سما /

صرح دومينيك سوبوسلاي نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي أنه محمد صلاح مستمر مع الريدز، مشيراً إلى أن النجم المصري كان متمسك بالبقاء مع الفريق.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى فريق اتحاد جدة السعودي بعد العروض الخيالية المقدمة للظفر بخدمات النجم المصري.

وفي الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، قامت إدارة الاتحاد بتقديم أكثر من عرض لإتمام صفقة محمد صلاح، ولكن مسؤولو ليفربول رفضوا الفكرة.

وخرج يورجن كلوب مدرب ليفربول للحديث باستمرار عن استمرار محمد صلاح، بالرغم من تأكيدات صحف السعودية على حسم الصفقة، ولكن مدرب الفريق الإنجليزي كان محقاً باستمراره.

وجاء دومينيك سوبوسلاي للتأكيد على حديث محمد صلاح باستمرار محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم.

وتحدث سوبوسلاي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “محمد صلاح والاتحاد؟ نحن نتحدث مع بعضنا البعض. يريد البقاء هنا، يريد أن يكون هنا، يريد البقاء معنا”.

وأضاف “في النهاية، استمر محمد صلاح وهذا خبر عظيم، إنه لاعب كبير”.