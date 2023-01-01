فيديو.. برشلونة يعود من أرض أوساسونا بانتصارٍ ثمين في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

تمكن فريق برشلونة من انتزاع انتصار صعب أمام مُنافسه العنيد أوساسونا بنتيجة 2-1، في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب ألسادار قد بدأ عن طريق المُدافع الفرنسي جول كوندي للكتلان في الدقيقة 45+1 بعد لعبة رأسية مُتقنة ترجم بها كرة ملعوبة من ركلةٍ ركنية نفذها زميله إيلكاي جوندوجان.

ونجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل بصورةٍ رائعة للغاية بعد تسديدة قوية مُتقنة من اللاعب إيزيكييل أفيلا في الدقيقة 76 من اللقاء.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف الفوز للكتلان في الدقيقة 85 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه وسددها بمهارةٍ في مرمى أصحاب الأرض.

وارتفع رصيد برشلونة بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 10 بعد مرور 4 جولات يحتل بهم الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المُتصدر برصيد 12 نقطة والوصيف جيرونا برصيد 10 نقاط (فارق الأهداف يصب في صالح جيرونا.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد ريال بيتيس يوم السبت المُوافق 16 سبتمبر على أرض ملعب برشلونة الأولمبي، فيما سيلعب أوساسونا ضد خيتافي يوم الأحد المُوافق 17 سبتمبر على أرض ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.