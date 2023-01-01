فيديو.. أرسنال يصفع مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري

وكالات / سما /

تعرض فريق مانشستر يونايتد للخسارة خارج ملعبه في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه أرسنال بثلاثة اهداف مقابل هدف على ملعب “الاتحاد” ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستضاف أرسنال منافسه مانشستر يونايتد، وعينه على نقاط المباراة الثلاث للدخول في المنافسة على القمة، ونفس الشيء لليونايتد الطامح لاستعادة مكانته المحلية.

وافتتح مانشستر يونايتد باب التسجيل عبر لاعبه المميز ماركوس راشفورد بالدقيقة 27 من عمر الشوط الأول بتمريرة رائعة من الدنماركي كريستيان إريكسن.

ولكن رد أرسنال كان سريعاً بهدفٍ رائع بالدقيقة 28 عن طريق النرويجي مارتن أوديجارد بعد تمريرة مميزة من البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، تمكن جارانشو من تسجيل هدف اليونايتد الثاني، ولكن ألغى بعد قرار الفرار.

ولكن رفض أرسنال الخروج بنقطة فقط، بعد تسجيل هدف الانتصار بالدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق ديكلان رايس، وبعدها بخمس دقائق أحرز البديل جابرييل جيسوس الهدف الثالث ليخطف الجانرز نقاط المباراة الثلاث.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أرسنال للنقطة 10 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عن النقطة السادسة في المركز الحادي عشر. .