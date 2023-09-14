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هيئة الأسرى: توتر شديد بين أسرى الجهاد وادارة السجون في ريمون

الإثنين 04 سبتمبر 2023 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: توتر شديد بين أسرى الجهاد وادارة السجون في ريمون



رام الله / سما /

سادت حالة من التوتر الشديد في سجن "ريمون"، بين أسرى حركة الجهاد الاسلامي وادارة سجون الاحتلال.

وافادت هيئة الأسرى ونادي الأسير ان توتر شديد بين أسرى الجهاد وادارة السجون في "ريمون"، حيث تم استدعاء وحدات كبيرة من قوات المتسادة واليماز والدرور، والاوضاع ذاهبة نحو التدهور".

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، امس، انها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023.

وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.

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