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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من رام الله بينهم امرأة

الإثنين 04 سبتمبر 2023 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم امرأة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة عسكرية اقتحمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واعتقلت حنان صالح البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، وياسر فحل البرغوثي بعد أن داهمت منزليهما.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شرقا، واعتقلت محمد سمير المصري (19 عاما) بعد أن داهمت منزل ذويه.

وكانت مواجهات قد اندلعت في بلدة كوبر بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

#الاحتلال #رام الله

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