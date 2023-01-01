رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسة على خبر قرار بدء الأسرى الإضراب عن الطعام اعتبارا من 14 الجاري، ونقل الاحتلال 120 أسيرا من معتقل "نفحة" إلى "عوفر".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الأسرى يقررون الإضراب عن الطعام اعتبارا من 14 الجاري والاحتلال ينقل 120 أسيرا من "نفحة" إلى عزل جماعي في "عوفر"

- الرئيس يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

- "فتح" تقيم حفل تأبين في ذكرى 40 يوما على رحيل القائد الوطني قدري أبو بكر

- النقب: تظاهرة غدا احتجاجا على جرائم هدم المنازل

- المستشارة القضائية الإسرائيلية لـ"العليا": يجب شطب قانون إلغاء المعقولية

- إضــراب بأراضــي الـ48 غدا احتجاجــا على العنف والجريمة.. وحــداد في كفر قرع

- نتنياهو: سنبني جدارا على الحدود مع الأردن لمنع تسلل طالبي اللجوء من أفريقيا

* "الأيام":

- الأسرى يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام بدءا من 14 الجاري ضد إجراءات الاحتلال

- غضب إسرائيلي من إعلان مرتقب لليونسكو بشأن أريحا القديمة

- الرئيس يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

- مفوضة السجون الإسرائيلية تتجاهل قرارات بن غفير بشأن الأسرى الفلسطينيين

- الرئيس يوجه بإنجاز عملية إعادة إعمار مخيم جنين في أسرع وقت

- الاحتلال يمارس قمعا في مسافر يطا والمستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا

- "عير عميم": المنهاج الفلسطيني بالقدس يتعرض لهجوم متزايد

- "المتابعة": إضراب عام غدا في الداخل احتجاجا على تفشي العنف والجريمة

- إسرائيل تقرر ترحيل ألف أريتري شاركوا بأعمال عنف في تل أبيب

- ضباط إسرائيليون يحذرون من مخاطر العبوات الناسفة بالضفة

- إسرائيل تطلب من واشنطن "شراء" 25 مقاتلة "إف-35"

* "القدس":

- الأسرى يشرعون بتنفيذ خطواتهم التصعيدية

- "منظمات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى

- إضراب عام في الداخل الفلسطيني غدا

- جيش الاحتلال يحذر: المركبات المدرعة غير مجهزة لمواجهة العبوات الناسفة

- إسرائيل تقرر شراء السرب الثالث من طائرات "F35"