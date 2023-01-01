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استكمالا للتطبيع .. بعثة رياضية إسرائيلية تشارك ببطولة في السعودية

الإثنين 04 سبتمبر 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استكمالا للتطبيع .. بعثة رياضية إسرائيلية تشارك ببطولة في السعودية



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بعثة إسرائيلية من 4 ربّاعين ستشارك لأول مرة ببطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، من 3-17 أيلول في العاصمة السعودية الرياض، من أجل الحصول على تذكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تنطلق البعثة الإسرائيلية في شهر ديسمبر القادم بمسابقة أخرى في العاصمة القطرية الدوحة.

بدوره، قال بافيل كولوسافسكي، الرئيس التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال: "هذا يوم مهم للغاية بالنسبة لنا وسنصنع التاريخ داخل المسابقة نفسها". وأضاف إن "هذه بطولة عالمية إلزامية للنشاط الأولمبي. وبدون المشاركة في هذه المسابقة، لا يُمكن المنافسة في الأولمبياد".

وتعليقا على تنظيم المسابقة في السعودية قال: "إحدى معايير تنظيم مسابقة من هذا القبيل، تحت إشراف اللجنة الأولمبية واتحاد المصارعة العالمي، هي بأنهم يلتزمون بالسماح لكافة المتسابقين من كافة الدول للدخول إلى بلدهم وبالطبع التنافس، لذلك لم يكن هنا أي معارضة من جانب السعوديين، إنما العكس، هم يتعاونون بشكل كامل معنا ويراسلوننا كل يوم، نحن بالطبع نرسل لهم كافة المعطيات والوثائق المطلوبة حتى نتيح وصول بعثتنا بسلام والخروج بسلام".

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