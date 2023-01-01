قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت تلك القوات، العديد من البلدات والقرى في مناطق متفرقة، حيث تم مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.

واعتقلت المواطنة حنان البرغوثي شقيقة الأ.سير نائل البرغوثي، من منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله، إلى جانب المحرر ياسر فحل من نفس البلدة التي شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

فيما اعتقل الشاب رضا علي أبو شما من بلدة طمون جنوب طوباس، والتي شهدات مواجهات، واشتباكات مع قوات الاحتلال.

كما اعتقل نهاد أبو كشك، وهشام جادالله من مخيم عسكر في نابلس، بعد مداهمة منزليهما.