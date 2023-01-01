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مقاومون يستهدفون حاجزين للاحتلال في نابلس وطولكرم بوابل من الرصاص

الأحد 03 سبتمبر 2023 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومون يستهدفون حاجزين للاحتلال في نابلس وطولكرم بوابل من الرصاص



نابلس/طولكرم/سما/

استهدف مقاومون، مساء اليوم الأحد، حاجزين للاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم بوابل كثيف من الرصاص.

ونقول موقع واللا العبري عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: "فلسطيني على دراجة نارية أطلق النار على الجنود في حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأضاف المسؤول: "أثناء محاولة الجنود اعتقاله، سحب سلاحه وأطلق النار مرة أخرى، قبل أن ينجحوا في النهاية باعتقاله ونقله للتحقيق.


وأعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، مساء اليوم الأحد، عن استهداف حاجز "تسانعوز" غرب طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت "كتيبة طولكرم" في تصريح مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن جند الكتيبة الأبطال مساء اليوم الساعة 09:55 من استهداف حاجز تسانعوز بصليات كثيفة من الرصاص".

#حوارة #اطلاق نار #طولكرم

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