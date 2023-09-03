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الرئيس عباس يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

الأحد 03 سبتمبر 2023 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني



رام الله/سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا.

ورحب سيادته، بالوزير الضيف والوفد المرافق، مؤكدا العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة بين فلسطين واليابان.

وثمن الرئيس مواقف اليابان الداعمة للحقوق الفلسطينية الملتزمة بقرارات الشرعية الدولية، والدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، لاستكمال بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وأشاد سيادته باللقاءات الهامة التي أجراها الوزير الياباني الضيف مع الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية، و"التي نأمل أن تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين"، مجددا التأكيد على أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه اليابان في مختلف المجالات، بما فيها ممر السلام والازدهار (المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا)، الذي يسهم في تعزيز وتمكين الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، جدد الوزير الياباني التزام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ما يسهم في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والياباني.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

#الرئيس عباس

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