  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خوفاً من التصعيد.. مصلحة السجون الإسرائيلية تتجاهل قرارات بن غفير بشأن الأسرى الفلسطينيين

الأحد 03 سبتمبر 2023 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
خوفاً من التصعيد.. مصلحة السجون الإسرائيلية تتجاهل قرارات بن غفير بشأن الأسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن المفتشة العامة في مصلحة السجون الإسرائيلية كيتي بيري تتجاهل قرارات وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، الذي يفترض أن تخضع إدارة السجون لإشرافه المباشر، في كل ما يتعلق بآليات التعاطي مع الأسرى الفلسطينيين، خوفاً من التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة السجون تقوم بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي التابع لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بدلاً من بن غفير.

وفي تقريرها، أشارت الصحيفة إلى أن خطوة بيري جاءت في أعقاب إصدار بن غفير تعليمات بخفض زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، وهي التعليمات التي أوعز مجلس الأمن القومي بعدم تنفيذها.

وأبرزت الصحيفة أنه بحسب تعليمات بن غفير، يفترض أن تطبق التعليمات الجديدة بشأن زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين منذ اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيري تحذر ديوان رئيس الوزراء والدوائر الأمنية الأخرى من أن بن غفير يدفع نحو التصعيد، حيث أشارت إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.


ولفتت الصحيفة إلى أن التنسيق المباشر بين بيري وهنغبي يحظى بدعم المؤسسة الأمنية في تل أبيب، التي تخشى أن تُفضي قرارت بن غفير وتعليماته بشأن الأسرى في سجون الاحتلال إلى تصعيد عسكري مع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت أن ديوان رئيس الوزراء، ومجلس الأمن القومي، وجيش الاحتلال، ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهاز المخابرات الداخلية، ومصلحة السجون، يحذرون من أن تطبيق تعليمات بن غفير ستُفضي إلى تفجر مواجهة مع الفلسطينيين تشمل إطلاق صواريخ على المستوطنات في محيط قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله: "بيري تعمل وفق ما يمليه عليه الواجب كمفتشة مصلحة السجون، من خلال إطلاع الأجهزة الأمنية الأخرى وشرح التداعيات الناجمة عن مجمل القرارات والتعليمات" التي يصدرها بن غفير.

ووفقاً للصحيفة، يرى بن غفير في بيري "عنصرا معاديا وتعمل ضده وتتجاهل تعليماته لكي تحافظ على هدوء مصطنع من الأسرى الفلسطينيين"، مشيرةً إلى أن بن غفير حرص منذ توليه المنصب على محاولة التدخل في إجراءات عمل مصلحة السجون تجاه الأسرى الفلسطينيين، وعدم التردد في توبيخ المفتشة وكبار ضباط مصلحة السجون.

وفي إطار محاولاته التأثير على سياسات مصلحة السجون تجاه الأسرى الفلسطينيين، يرفض بن غفير إقرار تعيينات جديدة داخل مصلحة السجون.

وأوضحت الصحيفة أن بن غفير اتخذ قراره بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من دون التشاور مع أي طرف آخر في الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

#كيتي بيري

الأكثر قراءة اليوم

هل ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد غزة رداً على ما يجري في الضفة؟

صورة ضخمة لولي العهد السعودي في إيران.. ما القصة؟

المونيتور: لماذا يحث رؤساء الشاباك السابقون بايدن على عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض؟

نتنياهو يبحث طرد اللاجئين الإريتريين

وفاة شاب غرقًا قبالة سواحل رفح

أسعار صرف العملات

إعلام عبري: لقاء نصر الله والنخالة والعاروري يبعث برسالة مهمة إلى "إسرائيل" ..

الأخبار الرئيسية

F5G2O4ZXYAALbSF

رسمياً.. "إسرائيل" تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن

photo_2023-09-03_14-57-28

الشاباك يزعم: اعتقال شابين من جنين نفذا عمليات إطلاق نار

photo_2023-09-03_14-34-10

إعلام عبري: لقاء نصر الله والنخالة والعاروري يبعث برسالة مهمة إلى "إسرائيل" ..

هآرتس: "إسرائيل" تضغط على زر تدميرها الذاتي

اتصالات أميركية ـ مصرية لمنع التصعيد في غزة.. حماس والجهاد: نحن في معركة مفتوحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية