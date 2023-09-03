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"فتح": إجراءات الاحتلال القمعيّة لن ترهب أسرانا

الأحد 03 سبتمبر 2023 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": إجراءات الاحتلال القمعيّة لن ترهب أسرانا



رام الله/سما/

 أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ إجراءات منظومة الاحتلال القمعيّة لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال، مضيفةً أنّ هذه الإجراءات تعبّر عمّا وصلت إليه منظومة الاحتلال من تآكل، جعلها تتخذ هذه الإجراءات الانتقاميّة التي تعبّر عنها حكومة الاحتلال المتطرّفة.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأحد، أنّ شعبنا سيدافع عن أسراه وأسيراته، وسيتصدى لكافة محاولات إرهابهم، مؤكّدةً أنّ القيادة الفلسطينيّة لن تساوم على حقوق ذوي الشهداء والأسرى، وستظلّ ملتزمةً حيال قضيّتهم حتى تحرير أسرانا وأسيراتِنا من معتقلات الاحتلال.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة إلى التدخُّل الفوريّ، وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة، وأبرزها اتفاقيّة "جنيف" الرابعة.

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#فتح

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