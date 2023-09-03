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الشاباك يزعم: اعتقال شابين من جنين نفذا عمليات إطلاق نار

الأحد 03 سبتمبر 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم: اعتقال شابين من جنين نفذا عمليات إطلاق نار



القدس المحتلة/سما/

زعم جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعتقل شابين فلسطينيين من جنين نفذا عمليات إطلاق نار إحداها تجاه مستوطنة قرب جنين ما أدى لأضرار في منازل المستوطنين.

وادعى "الشاباك" في بيان له أنه تم اعتقال يوسف أبو الرب 32 عاماً من قرية جلبون قرب جنين، لتنفيذه عملية إطلاق النار نحو مستوطنة ميراڤ بتاريخ 18/4/2023 دون وقوع إصابات، فقط اضرار في أحد المنازل.

وأضاف: "كما تم اعتقال محمد أبو الرب - 35 عاماً، وهو أيضاً من سكان قرية جلبون المنتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، والذي اعتقل سابقاً لتورطه في أعمال فدائية.

وبحسب الشاباك، فإن يوسف أبو الرب اعترف خلال التحقيق معه بتنفيذه عملية إطلاق النار باستخدام سلاح يملكه محمد أبو الرب، وأنه خلال الأشهر القليلة الماضية قام بتصوير المستوطنة وأرسل الصور إلى محمد أبو الرب، و نفذ عمليات إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنين.

وزعم الشاباك أن والد يوسف قام بتسليم سلاح من نوع كارلو يخص ابنه في قاعدة "سالم" العسكرية، مشيرا إلى نه تم تقديم لوائح اتهام خطيرة ضدهما.

#جنين

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