"حماس": أسرانا لن يستسلموا لقرارات بن غفير

غزة/سما/

اعتبرت حركة "حماس" يوم الأحد، قرارات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ضد الأسرى في السجون، حربًا مفتوحة لن تكسر إرادتهم، ولن تؤثر في معنوياتهم.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الحركة زاهر جبارين في بيان "إن الاحتلال سيواجه أسودًا في السجون لا يقبلون الضيم ولا يستسلمون لقرارات الاحتلال وسحب المنجزات، وسيقاومون بكل ما يملكون وعيونهم على الأقصى والحرية القريبة بإذن الله".

وأضاف جبارين، "نشد على أيدي الأسرى البواسل، ونؤكد وقوف شعبنا بأكمله إلى جانبهم في معركة الحرية والتصعيد المرتقب ضد إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري".

وتابع "نثق بقدرة أسرانا على تحقيق النصر على هذا العدو وإجباره على الخضوع أمام حقوقهم المشروعة وإعادة منجزاتهم المسلوبة".

وقررت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول، للمطالبة بوقف قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى في سجون الاحتلال.