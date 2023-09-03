نتنياهو يرد على سؤال حول لقاء محتمل بينه وبين بايدن

القدس المحتلة/سما/

توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى قبرص في زيارة رسمية. وفي رده على سؤال صحافيين حول لقاء محتمل بينه وبين الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال نتنياهو إنه "ستسمعون عن ذلك قريبا".

وسيزور نتنياهو نيويورك للمشاركة في افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي خطابا أمام الجمعية، في 21 أيلول/سبتمبر الجاري. ولا يزال لقاء محتمل بينه وبين بايدن غير واضح، وما إذا سيعقد اجتماع كهذا على هامش دورة الجمعية العامة، أم أن بايدن سيدعوه إلى البيت الأبيض في واشنطن.

ووجه نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، انتقادات إلى وزير الخارجية، إيلي كوهين، على خلفية النشر عن لقاء الأخير مع وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش. وأثار هذا النشر انتقادات من جانب واشنطن أيضا.

وقال نتنياهو خلال مقابلة لقناة قبرصية إنه "هذا النشر هو أمر غير مألوف وبالتأكيد أن يساعد (في العلاقات). ولذلك أصدرت تعليمات بأن يصادق مكتبي (مسبقا) على لقاءات سرية والنشر عنها".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل تعقد الكثير من اللقاءات السرية مع قادة في العالم الإسلامي – العربي ولا يُنشر عنها. وقسم كبير من اللقاءات، ولن أفصح عنها، عُقدت في قبرص. والحكومة القبرصية استضافت وساعدت وحافظت على سرية في الموضوع، وقسم منها أدى إلى اتفاقيات أبراهام. ولذلك فإن السرية مهمة وهذه حالة غير مألوفة" في إشارة إلى لقاء كوهين والمنقوش.

وتطرق نتنياهو إلى الاتصالات بشأن اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية، وقال إنه "توجد عقبات يتطلب التغلب عليها".



كذلك تطرق نتنياهو إلى هبوط طائرة تابعة لشركة "سيشل للطيران" كانت متجهة إلى إسرائيل في مطار جدة في السعودية وعلى متنها أكثر من 120 إسرائيليا، واعتبر أن "هذا حصل قبل التطبيع. ويوجد فتح السماء، وسررنا بالسماع عن الضيافة المؤدبة. وهذه إشارة إيجابية".