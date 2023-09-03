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أسرى الجهاد: ذاهبون لأبعد حد في معركتنا ضد قرارات بن غفير

الأحد 03 سبتمبر 2023 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى الجهاد: ذاهبون لأبعد حد في معركتنا ضد قرارات بن غفير



رام الله/سما/

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، أنها ذاهبة لأبعد حد في معركتها التي ستواجه فيها قرار المجرم المتطرف إيتمار بن غفير بأمعائها الخاوية، موضحة أن السجون ستفجر الأوضاع داخلها وخارجها؛ كون هذه القرارات التعسفية العنصرية تمس جوهر حياة الأسرى.

وأعلنت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد في بيان صحفي، أنها مع أي قرار تتخذه الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال لمواجهة قرارات بن غفير، مؤكدة على جهوزيتها الكبيرة لوقف أي محاولة للنيل من حقوق الأسرى، بكل الطرق والوسائل المتاحة.

وقالت: "أبناء فلسطين الحبيبة هذا الاحتلال ينتهج سياسات الموت والقتل بحق الأسرى المجاهدين، ظاناً منه أنه يثنينا عن مواصلة طريق الحق والجهاد، طريق الثبات والنضال".

وتابعت: "إخواننا المجاهدين الشرفاء إن هذا النظام المتوحش يعبر عن نواياه السيئة ضد الأسرى أصحاب الإرادة القوية، والعزيمة التي لن تلين بأي طريقة أو وسيلة ضغط، هذه النوايا المقيتة لن تثني الأسرى كافة عن مواصلة الجهاد والنضال"

ودعت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد، لإعلاء الصوت الفلسطيني الموحد والمقاوم المطالب بحرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، ودعمنا في معركتنا هذه.

أوعز ما يسمى بوزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الأحد 3/9/2023  إلى إدارة السجون ببدء تنفيذ قرار تقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين، بالإضافة إلى منع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكومياتهم، وغيرها من الاجراءات التعسفية.

#اسرى الجهاد

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