"إسرائيل" تشتري السرب الثالث من طائرات F35 الأمريكية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد أن" إسرائيل" قررت شراء المزيد من طائرات اف35 الأمريكية.

ووفقاً لقناة كان العبري،, بعد موافقة وزير الجيش يوآف جالانت والمدير العام لوزارة الامن اللواء إيال زمير، بدأت الوزارة عمليات شراء السرب الثالث من طائرات طراز إف 35، والذي سيتم استيعابه من قبل الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

وأوضحت القناة أن وزارة الجيش ستشتري 25 طائرة إف 35 من شركة لوكهيد مارتن في صفقة تشمل الدعم والصيانة.

وأشارت القناة إلى أنه عند الانتهاء من الصفقة، سيتم توسيع أسطول الطائرات إلى 75 من أكثر الطائرات الشبح تقدما في العالم التي يديرها الجيش الإسرائيلي، وسيبدأ تسليم الطائرة في عام 2027 بمعدل ثلاث طائرات سنويا.

وتبلغ قيمة الصفقة 3 مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية، وكجزء من الاتفاق الأصلي بين الإدارتين، تعهدت شركة لوكهيد مارتن المصنعة للطائرات وشركة برات آند ويتني المصنعة للمحركات بالمشاركة مع الشركات الإسرائيلية في إنتاج طائرات إف-35 المباعة للولايات المتحدة.

وستمكن الصفقة الجديدة من استمرار تحقيق التزام الشركات الأمريكية بالتعاون في إنتاج قطع غيار الطائرات مع الصناعات الإسرائيلية، بما في ذلك إلبيت، التي تنتج المراقبين والخوذات.