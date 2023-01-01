القواسمي يدعو إلى أوسع مشاركة ميدانية نصرة لأسرانا الأبطال

رام الله/سما/

دعا عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، أسامة القواسمي، شعبنا الفلسطيني إلى أوسع مشاركة ميدانية نصرة لأسرانا البواسل الذين يتعرضون لهجمة عنصرية غير مسبوقة.

وقال القواسمي، إن قرارات حكومة نتانياهو العنصرية هي قرارات تعكس عقلية العصابات والإجرام بحق الأسرى الأبطال، وهي تتنافى مع أبسط قوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الرابعة منها.

ودعا القواسمي مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية كافة وخاصة الصليب الأحمر، إلى إدانة هذه القرارات ورفضها والضغط باتجاه إلغائها وحماية حقوق الأسرى المكتسبة عبر المواثيق الدولية ونضالات أسرانا البواسل عبر عقود طويلة.