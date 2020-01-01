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وزير خارجية اسرائيل الى البحرين لافتتاح سفارة بلاده

الأحد 03 سبتمبر 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية اسرائيل الى البحرين لافتتاح سفارة بلاده



القدس المحتلة / سما /

يصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في أول زيارة رسمية له منذ تطبيع العلاقات.

وحسب القناة 14 العبرية، فإن كوهين سيجتمع مع نظيره البحريني ومسؤولين حكوميين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، سيفتتح رسميا المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة.

ووقّعت البحرين والإمارات، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وفي العام نفسه، وقّع المغرب والسودان اتفاقيتين مماثلتين مع إسرائيل، لتنضم الدول العربية الأربع إلى مصر والأردن المرتبطين باتفاقيتي سلام مع تل أبيب منذ 1979 و1994.

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