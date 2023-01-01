مدراء المستشفيات الحكومية يحذرون نتنياهو من أزمة في ميزانيتها

القدس المحتلة / سما /

بعث مدراء المستشفيات الحكومية الإسرائيلية رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حذروا فيها "أزمة خطيرة في الميزانية" ومن اضطرارها إلى "تقليص الإنفاق على الصحة"، وطلبوا عقد لقاء عاجل مع نتنياهو في الأيام القريبة.

وأشار مدراء المستشفيات إلى أن الأزمة شديدة في المستشفيات الحكومية في المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل.

وجاء في الرسالة أن "تكلفة خدمات الصحة ترتفع باستمرار وبشكل كبير، لا يسمح بتغطية كاملة لجميع الاحتياجات المطلوبة من أجل مواطني إسرائيل وخاصة في أطراف البلاد".

وأضاف مدراء المستشفيات في رسالتهم أنه "نواجه في السنة الأخيرة ضائقة شديدة في الميزانية وهي نابعة بالأساس من اتفاقيات الأجور الجديدة والتي فرضت تكاليف على المستشفيات وأدت إلى ارتفاع تفعيل الجهاز على إثر ارتفاع أسعار هذه الموارد".

وتابعوا أنه "بغياب تعويض من خلال الميزانية للفجوات الحاصلة في الميزانية الحالية، سنضطر إلى تقليص المصاريف على الصحة، من خلال المس بصحة المواطنين وفيما الطريقة الوحيدة هي إغلاق خدمات طبية وفصل عاملين".

وأشار مدراء المستشفيات إلى أن "هذا سيؤثر أكثر على المستشفيات الأصغر وخاصة تلك التي تقع خارج وسط إسرائيل. وإغلاق الخدمات في هذه المناطق سيلحق ضررا شديدا بالمواطنين".

وكتب مدراء المستشفيات لنتنياهو أنه "سنضطر إلى إلغاء عمليات جراحية وإبلاغ المواطنين بتأجيل مواعيد لأشهر طويلة وإلى حين رصد ميزانية من أجل الاستمرار في تفعيل الجهاز. وسيمتد الانتظار لفترات تطول. وهذه أزمة كبيرة لمواطني إسرائيل ونشعر بأن واجبنا الشخصي والأخلاقي هو التوجه إليك والتحذير من الوضع".