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زراعة بغزة: إنتاج المانجا لهذا العام بلغ نحو 500 طن

الأحد 03 سبتمبر 2023 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة بغزة: إنتاج المانجا لهذا العام بلغ نحو 500 طن



غزة / سما /

أكّد المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزّة محمد أبو عودة، اليوم الأحد، على أنّ  إنتاج القطاع من فاكهة المانجا للعام الحالي بلغ حوالي 500 طن.

وأوضح أبو عودة ، أنّ المساحات المزروعة منه وصلت لـ 500 دونم، مُشيرًا إلى أنّ زراعة المانجا في غزّة تعتبر إرثًا تاريخيًا يجب المحافظة عليه.

وشدّد على أنّ وزارة الزراعة عملت على زيادة المساحات المزروعة من المانجا، خاصةً في محررة "طيبة " جنوب مدينة غزّة.

وأضاف: "مزارع المانجا لها احتياجات بيئية ومائية، ويتم الإشراف الكامل عليها من قبل الطواقم المختصة في وزارة الزراعة، لضمان استمرارية عملها وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي".

#زراعة غزة #المانجا #غزة #فاكهة

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