أسرار جديدة وراء طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكالات / سما /

حذفت خبيرة الأزياء علياء بسيوني منشورها الصادم لإعلان طلاقها من المطرب أحمد سعد، وفتحت الباب أمام وساطات من الأسرتين للم الشمل من جديد، وأكدت مصادر من العائلة أن التوتر بين الطرفين تصاعد مع تعرض ابنتهما الرضيعة مريم التي لم تتجاوز الشهرين من عمرها لحادث تسبب في كسور وكدمات متفرقة بجسدها.

وأكد المصدر نفسه، أن علياء صدمت بعدما ظل أحمد سعد في رحلته بالساحل الشمالي، لمدة ثلاثة أيام رغم علمه بتعرض ابنته لحادث ودخولها المستشفى، لعلاج عظمة الفخذ، وأكد المصدر أن سعد قام بتطليق علياء من نفسه ودون الرجوع لها أو حتى لأسرته، نافيا ما تردد عن ارتباطه بفتاة أخرى تعرف عليها أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وعلم "سيدتي نت" أن أحمد سعد عاد إلى القاهرة للاطمئنان على الوضع الصحى لابنته مريم، واصطحبها إلى أحدى مستشفيات القاهرة، وحدثت وساطة وقتها للصلح بينه وبين علياء، ولكن الأخيرة لا زالت مصدومة من قرار الطلاق في هذا التوقيت الصعب، كما لم يبد المطرب الشعبي تمسكا بفكرة العودة إلى الحياة الزوجية نظرا لتكرار الخلافات بينه وبين زوجته الرابعة في الفترة الأخيرة بسبب انشغاله بالسفر والعمل على حساب أسرته.

علياء بسيوني أعلنت الطلاق

أعلنت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد خبر طلاقهما عبر خاصية الاستورى بحسابها الشخصي على تطبيق انستغرام، وأشارت بوضوح إلى أن الطلاق حدث بقرار منفرد من أحمد سعد، وتحدثت عن تضحياتها من أجل بناء اسرة وسط ظروف لا يتحملها أحد.

وكتبت علياء قائلة: الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السئ وأحب أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت مواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة أنه ينتهي".

تابعت: شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة علشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك.

وأضافت: أكبر شكر على المقلب اللى أنا أخدته في العلاقة دي، اللى كنت فاهمة إن لها قيمة، ببني وبضحى وبتنازل علشانها، وانت طلعتها ولا تسوى.

واختتمت علياء الرسالة بالدعاء على أحمد سعد بعبارات مؤثرة تكشف مدى حزنها من قرار الطلاق.