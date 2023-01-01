  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ياسمين رئيس توجه اتهامات "خطيرة" لنجم معروف

الأحد 03 سبتمبر 2023 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ياسمين رئيس توجه اتهامات "خطيرة" لنجم معروف



وكالات / سما /

عادت الفنانة ياسمين رئيس لتوجيه الرسائل الغامضة لبعض نجوم الوسط الفني في مصر، وشنت هجوماً هذه المرة على فنان اتهمته بفبركة إيرادات أعماله الفنية، وسيناريوهات أفلامه، وترويج أخبار زائفة عن نجاحاته وخاصة أرقام مشاهدات أعماله الفنية، كما اتهمته بتزوير شهاداته، واتجهت التعليقات نحو فنان شهير، ولكن ياسمين رئيس رفضت الكشف عن اسمه.

 

وقالت ياسمين رئيس عبر حسابها على موقع تويتر: بيضرب إيرادات وبيضرب سيناريوهات وبيضرب أخبار كذب وبيضرب أرقام مشاهدات وبيضرب شهادات كمان، فاضل إيه تاني يا نجم، مش كفايه بقى كده.

يذكر أن ياسمين رئيس، بدأت تصوير فيلمها الجديد رحلة البحث عن فستان الزفاف، الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهن على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

يضم فيلم رحلة البحث عن فستان الزفاف، كلًا من: ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic.

وشاركت مؤخراً ياسمين رئيس ببطولة فيلم "أنا لحبيبي"، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

#ياسمين رئيس

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تشتعل.. 150 إصابة إثر احتجاجات للإرتريين في تل أبيب (صور وفيديو)

صورة ضخمة لولي العهد السعودي في إيران.. ما القصة؟

صحيفة: هذا ما سيطلبه الفلسطينيون من الرياض للموافقة على التطبيع مع "إسرائيل"

المونيتور: لماذا يحث رؤساء الشاباك السابقون بايدن على عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض؟

نتنياهو يبحث طرد اللاجئين الإريتريين

هآرتس: 3 خيارات للإريتريين في "إسرائيل"

وفاة شاب غرقًا قبالة سواحل رفح

الأخبار الرئيسية

20230903125314

هذا ما قررته إسرائيل بحق طالبي لجوء إريتريين ..

الأسرى يقررون الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الجاري

في إطار العدوان على الأسرى : عزل جماعي لقادة الحركة الأسيرة

20230903102220

علاقات أمنية سرية بين إسرائيل وإريتريا في خلفية مواجهات تل أبيب

بن غفير يتحدى نتنياهو ويوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية