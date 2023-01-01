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فنان هندي يدخل موسوعة جينيس بصنع أصغر ملعقة خشبية فى العالم

الأحد 03 سبتمبر 2023 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنان هندي يدخل موسوعة جينيس بصنع أصغر ملعقة خشبية فى العالم



وكالات / سما /

تضم موسوعة جينيس للأرقام القياسية العديد من الإنجازات والأرقام القياسية العالمية، تتفاوت بين الابتكارات المهمة والإنجازات الصعبة والغريبة، ومن بين الإنجازات الغريبة التي تتصدر عناوين الأخبار الرقم القياسي خلال الفترة الأخيرة، هى إنشاء أصغر ملعقة خشبية فى العالم، حيث دخل فنان هندى صغير يدعى شاشيكانت براجاباتى، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تصميمه أصغر ملعقة فى العالم، وفقًا لموقع ndtv.

وينسب الموقع الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية الفضل إلى شاشيكانت براجاباتي من الهند في صنع أصغر ملعقة خشبية في العالم، وبحسب الموقع، فإنه قام بهذه المحاولة من أجل هدف شخصى.

يبلغ طول أصغر ملعقة خشبية مسجلة فى العالم حاليًا 1.6 ملم فقط (0.06 بوصة)، ويقدم لنا تقرير حديث صادر عن موسوعة جينيس مزيدًا من التفاصيل حول قطعة المائدة هذه التي حطمت الأرقام القياسية. 

وينص الموقع على أنه لكي تكون مؤهلة للحصول على هذا السجل، يجب أن تكون الملعقة نسخة طبق الأصل من الملعقة الخشبية القياسية، ما يعني أنها يجب أن تحتوى على وعاء ومقبض واضحين.

استخدم الفنان سكينًا حرفيًا وجراحيًا لنحت الملعقة من قطعة واحدة من الخشب، ويكشف المقال أيضًا أن ساشيكانت استخدم ذات مرة بوصلة رسم لنحت سلسلة من قطعة من الطباشير، ويعود تاريخ سجل شاشيكانت إلى 1 أبريل 2023.

وقال براجاباتي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "إن صنع ملعقة من الخشب أمر سهل للغاية، ولكن صنع أصغر ملعقة خشبية في العالم هو مهمة صعبة للغاية".

"لقد فشلت مرات عديدة أثناء التدريب. وحدث أيضًا أنني أكملت ما يصل إلى 99% من العمل الفني، ثم تعطلت، لذلك كان علي أن أبدأ من الصفر.

ومن المثير للاهتمام أن الرقم القياسي السابق لهذا العمل كان يحمله أيضًا هندى، في عام 2022، صنعت نافراتان براجاباتي مورتيكار، ملعقة صغيرة بقياس 2 مم فقط (0.07 بوصة)، بالإضافة إلى ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها شاشيكانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، قبل ذلك حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الروابط المنحوتة من قلم الرصاص ليس مرة واحدة، بل مرتين.

#منظمة الصحة العالمية #فنان هندي #جينيس #ملعقة خشبية

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