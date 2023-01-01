نتنياهو ينتقد كوهين بعد النشر عن لقائه بوزيرة الخارجية الليبية

القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبيل توجه إلى قبرص اليوم، الأحد، انتقادات إلى وزير الخارجية، إيلي كوهين، على خلفية النشر عن لقاء الأخير مع وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.

وقال نتنياهو خلال مقابلة لقناة قبرصية إنه "هذا النشر هو أمر غير مألوف وبالتأكيد أن يساعد (في العلاقات). ولذلك أصدرت تعليمات بأن يصادق مكتبي (مسبقا) على لقاءات سرية والنشر عنها".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل تعقد الكثير من اللقاءات السرية مع قادة في العالم الإسلامي – العربي ولا يُنشر عنها. وقسم كبير من اللقاءات، ولن أفصح عنها، عُقدت في قبرص. والحكومة القبرصية استضافت وساعدت وحافظت على سرية في الموضوع، وقسم منها أدى إلى اتفاقيات أبراهام. ولذلك فإن السرية مهمة وهذه حالة غير مألوفة" في إشارة إلى لقاء كوهين والمنقوش.

وتطرق نتنياهو إلى الاتصالات بشأن اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية، وقال إنه "توجد عقبات يتطلب التغلب عليها".

كذلك تطرق نتنياهو إلى هبوط طائرة تابعة لشركة "سيشل للطيران" كانت متجهة إلى إسرائيل في مطار جدة في السعودية وعلى متنها أكثر من 120 إسرائيليا، واعتبر أن "هذا حصل قبل التطبيع. ويوجد فتح السماء، وسررنا بالسماع عن الضيافة المؤدبة. وهذه إشارة إيجابية".