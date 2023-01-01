منصة إكس تعتزم استخدام البيانات العامة للمستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

وكالات / سما /

غرد إيلون ماسك، مالك منصة إكس "تويتر سابقا"، عبر حسابه الرسمي على المنصة موضحا أن سياسة الخصوصية للمنصة ستعتزم استخدام البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث ستقوم إكس بجمع كافة البيانات العامة المتعلقة بالمستخدمين من وظائف وتاريخ التعليم وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور العام لمساعدة نماذج تعلم الآلي الخاص بالمنصة.

تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

وفقا لما ذكر في موقع techcrunch، فإن إيلون ماسك ينوي أن يؤسس شركة خاصة تسمى xAI لينافس بها في سوق الذكاء الاصطناعي، وبناء على رغبته تلك فإنه يستعين بالمنصة الأساسية "إكس" كمصدر أساسي ورسمي لبيانات الشركة الأخرى الداعمة للذكاء الاصطناعي، ويرجح بدوره Alex Ivanovs من Stackdiary، أن إطلاق "ماسك" لميزة سابقة تدعم كتابة المحتويات الصحفية داخل المنصة ما هي إلا وسيلة أو محاولة لاستقطاب أكبر كم من البيانات داخل "إكس" لاستخدامها بشكل فعال في مساعدة نماذج الذكاء الاصطناعي للشركة الجديدة.

لم يكتفِ إيلون ماسك بذلك، بل توجه باتهام رسمي لعمالقة التكنولوجيا الآخرين يدعي فيه أنهم استفادوا من منصة تويتر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من بينهم "مايكروسوفت"، وعلى الجانب الآخر حرص "ماسك" على أن يطمئن مستخدميه داخل المنصة أن سياسة الخصوصية الجديد لـ"إكس" لن تتعرض للرسائل المباشرة أو المعلومات الخاصة بهم.

تحديثات في منصة إكس

خلال الساعات القليلة الماضية، أكد إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على المنصة أنه بإمكان صناع المحتوى استخدام المنصة بشكل أكثر حرية، مشيرا إلى أنه يمكن لأي صانع محتوى مغادرة المنصة في أي وقت واصطحاب القاعدة الجماهيرية الخاصة بهم معهم دون فرض أي قيود عليهم.

كما نوه "ماسك" إلى أن هناك ميزة جديدة ستتوفر في القريب العاجل على منصة "إكس" وهي إمكانية إجراء مكالمات الفيديو والصوت على أنظمة iOS وAndroid وMac والكمبيوتر الشخصي، دون الحاجة لتسجيل أو استخدام رقم الهاتف.

التحقق من الهوية

أعلنت منصة إكس أمس عن نيتها لاستحداث ميزة جديدة تستهدف جمع البيانات البيومترية للمستخدمين تتناسب مع سياسة الخصوصية الجديدة بها، وذلك لأغراض تخص السلامة والأمن والتحقق من الهوية، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار رسميا في الـ29 من سبتمبر الجاري 2023، للمزيد منصة إكس تخطط لتدشين ميزة تتعلق بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين.