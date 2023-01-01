زووم يضيف "ملاحظات تعاونية" يمكنك تعديلها أثناء إجراء مكالمة فيديو

وكالات / سما /

تحاول Zoom توسيع منصة الدردشة المرئية الخاصة بها إلى مجموعة مكتبية كاملة الخدمات، وتلبي أحدث إضافة لها الحاجة إلى إنشاء المستندات ومشاركتها، وتضيف الشركة ميزة تسمى Notes تتيح للمستخدمين إنشاء مستند نصي ومشاركته وتحريره في نفس الوقت.

وستظهر الملاحظات جنبًا إلى جنب مع مكالمة الفيديو حيث يوجد عادةً مربع الدردشة الخاص بـ Zoom، يمكن للأشخاص المشاركين في المكالمة الدخول لإجراء تعديلات أثناء انعقاد الاجتماع، ما يجعل من الأسهل الاستمرار في الاهتمام بالمحادثة عما لو اضطروا إلى التبديل إلى شاشة أخرى.

كما يتم عرض هذه الميزة كأداة مفيدة للإعداد للاجتماعات ورفيق للمتابعة، ويريد Zoom من المستخدمين إنشاء مستند يتضمن جدول أعمال الاجتماع، وتحريره أثناء المكالمة، ثم مشاركته بعد ذلك لأي شخص فاته أو يحتاج إلى تذكيرات.

لقد قامت Zoom بتوسيع ما يمكن أن تفعله خدمتها بسرعة خلال العام الماضي أو نحو ذلك، وأضافت الشركة خدمة البريد الإلكتروني والتقويم، كما تعمل على تعزيز منافستها في Slack، والتي تسمى Team Chat، تمت إضافة أيضًا مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص على متابعة الاجتماعات.

لكن الشركة تواجه معركة شاقة، لقد ارتفعت مع تحول العمل عن بعد، ولكن الآن بعد أن قامت جوجل ومايكروسوفت بتحسين خدمات الدردشة المرئية الخاصة بهما، أصبح من السهل على العملاء المضي قدمًا وترك Zoom وراءهم، ويتمتع أي مشترك في Google Workspace أو Microsoft 365 بالفعل بخيارات للبريد الإلكتروني والتقويمات والملاحظات ومكالمات الفيديو والدردشة الجماعية.