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رداً على الإجراءات الإسرائيلية .. الحركة الأسيرة تعلن عن خطواتها القادمة

الأحد 03 سبتمبر 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رداً على الإجراءات الإسرائيلية .. الحركة الأسيرة تعلن عن خطواتها القادمة



رام الله / سما /

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، انها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023م.

وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.

وقالت"سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا".

وتابعت بأن"الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان -بعد توفيق الله- في صد العدوان علينا، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، والتي نأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة".

وأضافت "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".

وأكدت أن "المعركة مع هذا المحتل معركة مفتوحة ولا نكاد نطوي صفحة حتى ن فتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا".

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