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3 انتصارات وتعادل في مباريات أمس السبت بدوري غزة

الأحد 03 سبتمبر 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 انتصارات وتعادل في مباريات أمس السبت بدوري غزة



غزة / سما /

تعمق نادي نماء في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بفوز جديد على المجمع الإسلامي (3-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وواصل عاهد أبو مراحيل تألقه وتكفل بتسجبل ثلاثية نماء الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما بقي المجمع الإسلامي في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وفي مباراة ثانية احتكم بيت لاهيا وضيفه شباب الزوايدة للتعادل الإيجابي (2-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت لاهيا.

ورفعت نقطة التعادل رصيد الزوايدة عند 7 نقاط في المركز الرابع، فيما بقي بيت لاهيا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

دوري الدرجة الثانية

وفي منافسات دوري الدرجة الثانية انتصر الاستقلال على خدمات دير البلح (1-0)، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي الخاسر في المركز التاسع بدون أي نقطة.

وحقق العطاء فوزه الثاني توالياً على القادسبة بهدف نظيف ليتحتل صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما تراجع القادسية للمركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

#دوري غزة

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