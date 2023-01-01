فوزان لأهلي بيت حانون وخدمات خانيونس في دوري الأولى

غزة / سما /

حقق فريقا بيت حانون الأهلي وخدمات خانيونس الفوز على اتحاد دير البلح وأهلي النصيرات في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى.



وعلى ملعب الدرة خطف بيت حانون الأهلي فوزاً هاماً على اتحاد دير البلح بهدف نظيف سجله معاذ أبو زيد في الدقيقة 20، ليرفع بيت حانون رصيده إلى النقطة السادسة في المركز السادس، ويتوقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الثاني.



وفي المباراة الثانية التي أقيمت على استاد خانيونس تغلب خدمات خانيونس على أهلي النصيرات 2/5، سجل للأول محمد أبو سبلة في الدقائق 15 و 57 و 88، أحمد العمواسي 39، شحدة أبو سحلول 69، بينما أحرز هدفي الثاني محمد أبو حديد وماجد بن حمد في الدقيقتين 65 و 77.



ورفع خدمات خانيونس رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الرابع ، وتوقف رصيد الأهلي عند نقطة وحيدة في المركز الحادي عشر.

