سبب غياب وادي وصالح عن قائمة منتخب فلسطين

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عن قائمة لاعبي منتخب فلسطين الذي يستعد لمواجهتي عُمان وفيتنام الوديتين، والتي شهدت غياب الثنائي محمود وادي ومحمد صالح المحترفين في الدوري المصري.

وذكرت مصادر صحفية أن غياب وادي جاء بسبب انضمامه لفريق المقاولون العرب معاراً من بيراميدز، إضافة لتأخير نهاية الموسم في الدوري المصري وهو ما تسبب في عدم جاهزية وادي للالتحاق بصفوف المنتخب.

وأكدت المصادر نقلاً عن مصدر موثوق أن استبعاد وادي لم يكن لأسباب فنية من الجهاز الفني للمنتخب، وأن عدم الجاهزية البدنية لوادي تأثرت بسبب أن غالية فرق الدوري المصري بدأت تدريباتها قبل فترة قصيرة.

وأشارت المصادر إلى أن محمد صالح لم يحدد وجهته القادمة بعد رحيله عن الاتحاد السكندري مع نهاية الموسم الماضي، وهو ما دفع الجهاز الفني للمنتخب لعدم استدعائه.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين تجريبيتين أمام عُمان وفيتنام في اطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والمقرر انطلاقها في شهر نوفمبر القادم.