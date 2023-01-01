هلال القدس يختتم مخيم الصيفي بالتعاون مع جمعية اليتيم العربي

القدس المحتلة / سما /

إختتم نادي هلال القدس المخيم الصيفي الرياضي الذي أقامه بالتعاون مع جمعية اليتيم العربي ، والذي إستهدف المئات من أطفال القدس مقسمين على عدة زوايا داخل مقر جمعية اليتيم العربي .

و قدم المحامي ضياء الشويكي رئيس نادي هلال القدس ومجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم لرئيس جمعية اليتيم العربي الأستاذ خالد كنعان ومجلس إدارة الجمعية على تقديمهم مرافق المدرسة ومقر الجمعية تحت تصرف نادي هلال القدس من أجل إنجاح المخيم الصيفي الرياضي .

وأثنى مجلس إدارة نادي هلال القدس على الشراكة الاستراتيجية مع جمعية اليتيم العربي ، متمنين أن تبقى أطر التعاون مستمرة لخدمة القدس وأطفالها وشبابها .

ووجه مجلس إدارة نادي هلال القدس الشكر لعضو مجلس الأمناء سعادة النائب خليل عطية على دوره الكبير في التواصل مع جمعية اليتيم العربي بهدف إقامة المخيم الصيفي الذي يهدف لتعزيز صمود أبناء القدس و المحافظة على هذه المؤسسة العريقة من خلال إشغالها بأنشطة وفعاليات ثقافية ورياضية مع نادي هلال القدس .

وأكد المحامي الشويكي أن المخيم الصيفي كان " بالمجان " لدعم الأطفال الأيتام ، حيث لم تفرض أي رسوم تذكر على المشاركين في المخيم ، وكان هذا أول مخيم صيفي بمدينة القدس يكون دون رسوم مالية " مجاني " .

وبين المحامي الشويكي أن الهدف من هذا المخيم هو إكتشاف للمواهب و تفريغ الطاقات ومتنفس للتعبير عن طفولتهم واحتضانهم بسبب معاناتها الكبيرة لعدم وجود ملاعب ومرافق لقضاء إجازاتهم الصيفية في القدس .

وإختتم المحامي الشويكي أن التعاون لن يقتصر على المخيم الصيفي فحسب ، بل سيكون هناك تعاون دائم لخدمه أبناء القدس من خلال عمل برامج تدريبية مستمرة للأكاديمية الرياضية و دورات متخصصه في مجال التعليم التقني والذكاء الصناعي و مجالات أخرى تخدم أطفال القدس من بوابة نادي هلال القدس كنوع من الدعم التحفيز لهم .

بدوره عبر السيد خالد كنعان رئيس جمعية اليتيم العربي عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية ونادي هلال القدس ، مبيناً إعتزازه بنادي هلال القدس هذه المؤسسة الوطنية المقدسية الأصيلة .

و أكد كنعان أن مجلس إدارة الجمعية والهيئة العامة لم تتوانى في تقديم مرافق الجمعية تحت تصرف نادي هلال القدس بهدف إنجاح هذا المخيم الصيفي المجاني الذي يقوم على اكتشاف المهارات وزرع الطاقة الإيجابية في نفوس الأطفال و إحتضانهم واجب على المؤسسات المقدسية .

و قدم كنعان تمنياته بالنجاح والتوفيق لأسرة نادي هلال القدس و إستمرار الشراكة الاستراتيجية بين جمعية اليتيم العربي ونادي هلال القدس لتقديم المزيد من التميز والنجاحات المبهرة .