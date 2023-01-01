هل ترحل اسرائيل طالبي "اللجوء" بعد مواجهات تل ابيب ؟

القدس المحتلة / سما /

على خلفية المواجهات التي اندلعت بعد مظاهرة لطالبي اللجوء الأريتريين في تل أبيب وسط إسرائيل، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تشكيل فريق خاص من الوزراء لدراسة اتخاذ إجراءات ضد المتسللين غير الشرعيين الذين شاركوا في أعمال الشغب العنيفة في تل أبيب. وذكر البيان أن الفريق سيجتمع غدا في القدس، وسيبحث إمكانية ترحيل هؤلاء المتسللين".

وقام الأريتريون بتنظيم احتجاجات مماثلة في دول مختلفة حول العالم، مع احتفال بلادهم بمرور 30 عامًا على الاستقلال.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت إريتريا المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين نظموا مسيرة ضد هذه الأحداث بأنهم "حثالة اللجوء". ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء إفريقي في إسرائيل.

ويوم امس، أصيب أكثر من 170 شخصا، من بينهم 49 ضابط شرطة، في احتجاجات عنيفة نظمها طالبو اللجوء من إريتريا ضد حدث لدعم النظام في البلاد، مما أدى إلى اشتباكات حادة مع الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 39 شخصاً. وأطلق ضباط الشرطة النار مباشرة على مثيري الشغب، وتم تحطيم نوافذ السيارات والمصالخ التجارية.