لأول مرة .. رئيس مجلس المستشارين بالمغرب يزور إسرائيل هذا الأسبوع

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس المستشارين بالمغرب "الغرفة الثانية بالبرلمان" النعم ميارة، يزور إسرائيل على رأس وفد برلماني.

وأضافت القناة، أنه يتوقع وصول ميارة يوم غد الإثنين، أو قد يتم تأخير الزيارة حتى الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس الكنيست أمير أوحانا، حيث سيلتقي بأعضاء كنيست وشخصيات إسرائيلية.

فيما ذكر مجلس المستشارين، إن الزيارة بدأت الجمعة الماضي بوصوله ميارة والوفد المرافق له إلى الأردن، ثم سينتقل للقاء المسؤولين في فلسطين وإسرائيل. بحسب الموقع

وسيقوم ميارة والوفد المرافق له بزيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومحادثات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين بكل من عمان و رام الله وتل أبيب.

ويعد ميارة أول مسؤول سياسي مغربي بارز يزور إسرائيل، منذ إعلان البلدين في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.