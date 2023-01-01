  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة حكومة الاحتلال لرعايتها منظمات الاستيطان الإرهابية

الأحد 03 سبتمبر 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة حكومة الاحتلال لرعايتها منظمات الاستيطان الإرهابية



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، ولجم مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.

وادانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين الارهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على رعاة الأغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة الى اقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع،

وأشارت الخارجية إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تؤمن افلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة، وتقوض أيضا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تشتعل.. 150 إصابة إثر احتجاجات للإرتريين في تل أبيب (صور وفيديو)

صورة ضخمة لولي العهد السعودي في إيران.. ما القصة؟

صحيفة: هذا ما سيطلبه الفلسطينيون من الرياض للموافقة على التطبيع مع "إسرائيل"

نتنياهو يبحث طرد اللاجئين الإريتريين

هآرتس: 3 خيارات للإريتريين في "إسرائيل"

المونيتور: لماذا يحث رؤساء الشاباك السابقون بايدن على عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض؟

فيديو وصور .. إصابات في شرطة الاحتلال خلال اشتباكات مع اليهود الأريتريين بتل أبيب

الأخبار الرئيسية

20230903102220

علاقات أمنية سرية بين إسرائيل وإريتريا في خلفية مواجهات تل أبيب

بن غفير يتحدى نتنياهو ويوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين اليوم

GettyImages-514445310

المونيتور: لماذا يحث رؤساء الشاباك السابقون بايدن على عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض؟

20230902095425

تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ35 على التوالي

هل ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد غزة رداً على ما يجري في الضفة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية