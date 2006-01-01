تعرف على صفقات الأندية الأوروبية مع الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات

وكالات / سما /

عاش عشاق كرة القدم حول العالم ترقباً كبيراً، في اليوم الأخير من ميركاتو الصيف للموسم الكروي 2023-2024، والذي شهد صفقات عديدة حتى اللحظة الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات، لا سيما أن بعض الأندية كانت تنتظر حتى آخر أنفاس السوق لتبرم صفقاتها.

وهناك العديد من اللاعبين الذين كانوا قد خرجوا في وقت سابق من حسابات أنديتهم، ينتظرون قبول إدارات فرقهم العروض المقدمة لهم، وهنا نقدم لكم آخر أخبار الميركاتو في يومه الأخير.

مواني آخر صفقات باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضم مهاجم منتخب "الديوك" راندال كولو مواني من صفوف "آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكتب النادي الفرنسي في بيان رسمي: "يسر باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيع المهاجم الفرنسي راندال مواني، الذي سيرتدي الرقم 23، وبعقد لمدة 5 سنوات".

غرافينبيرش يعزز صفوف ليفربول قادماً من بايرن

وقع ليفربول مع اللاعب ريان غرافينبيرش قادماً من بايرن ميونخ الألماني، مقابل صفقة كلّفت خزائن الريدز مبلغا كبيرا قدره 40 مليون يورو مع إضافات بقيمة 5 ملايين يورو.

وبدأ صاحب الـ21 عاماً مسيرته في العام 2018 مع أياكس أمستردام الهولندي، ومنه رحل إلى بايرن في 2022-2023، وهو الآن سيخوض تجربة جديدة في البريميرليغ تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

كانسيلو يحط الرحال في برشلونة قادماً من مانشستر سيتي

حصل نادي برشلونة الإسباني على خدمات الظهير البرتغالي المميز، جواو كانسيلو، قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي بعقد إعارة لمدة موسمٍ واحد، حيث سيكون صفقة مهمة للنادي الكتالوني، إلى جانب جواو فيليكس وأسماء أخرى، على رأسها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان كانسيلو صاحب الـ29 عاماً، قد بدأ مسيرته في صفوف بنفيكا، قبل أن يلعب معاراً مع فانسيا في 2014-2015، الذي ضمّه لاحقاً لصفوفه وبقي معه حتى 2018.

رحل بعدها كانسيلو إلى إنتر ميلانو معاراً في موسم 2017-2018، ثم انتقل إلى يوفنتوس في 2018-2019 وقدم مستوى جيدا، ليشتريه نادي مانشستر سيتي في 2019، ويعيره لبايرن ميونخ الموسم الماضي.

أودريوزولا يعود إلى ريال سوسييداد

سيدافع اللاعب ألفارو أودريوزولا عن ألوان نادي ريال سوسييداد في الموسم الحالي، بعد انتقاله إلى الفريق الباسكي، قادماً من ريال مدريد.

وكان صاحب الـ27 عاماً قد بدأ مسيرته في العام 2013 بصفوف ريال سوسييداد الثاني، قبل أن يدافع عن ألوان الفريق الأول ليرحل بعدها للنادي الملكي في 2018، مع العلم أنه أعير لبايرن ميونخ في 2020 وفيورنتينا في موسم 2021-2022.

بورتو يتعاقد مع كونسيساو من أياكس بعقد إعارة

انتقل البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو إلى نادي بورتو لمدة موسم واحد بعقد إعارة مع خيار الشراء، ليعود بذلك اللاعب إلى ناديه الأول الذي كان قد بدأ مسيرته معه.

ويبلغ كونسيساو من العمر 21 عاماً، وهو الذي يشغل مركز الجناح، ودافع عن ألوان أياكس في موسم 2022-2023 خلال 19 مباراة.

عمر الرقيق يلتحق بصفوف ويغان قادماً من أرسنال

أعلن نادي ويغان الإنكليزي تعاقده مع اللاعب التونسي عمر الرقيق على سبيل الإعارة من أرسنال، وهو الذي يبلغ من العمر 21 عاماً ويلعب في الخط الخلفي.

وكان الرقيق قد انضم لأرسنال في العام 2021 قادماً من نادي هيرتا برلين الثاني، لكنه لم يمثل الفريق الأول، حيث أعير في موسم 2022-2023 لنادي سبارتا روتردام، ثم ويغان أيضاً، حيث لعب له 11 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي.

جواو فيليكس إلى برشلونة معاراً من أتلتيكو مدريد

ضمّ نادي برشلونة الإسباني اللاعب البرتغالي جواو فيليكس قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليعزز صفوف تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز، حيث كتب النادي الكتالوني على حسابه في موقع "X" (تويتر سابقاً): "حلمه بات حقيقة".

وكان فيليكس قد لعب الموسم الماضي معاراً لنادي تشلسي الإنكليزي، قبل العودة إلى الروخي بلانكوس، لكنه لم يدخل في خطط المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ويُعتبر فيليكس واحداً من اللاعبين المميزين، لكنه لم ينجح في تجربته مع أتلتيكو مدريد، منذ قدومه من نادي بنفيكا البرتغالي، وهو الذي يبلغ من العمر 23 عاماً.

ليون يضم أكوكو من ريال بيتيس

وقع اللاعب الإيفواري بول أكوكو، صاحب الـ25 عاماً، على عقد انتقاله إلى نادي ليون الفرنسي قادماً من ريال بيتيس الإسباني، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته.

وكلّفت الصفقة نادي ليون 3 مليون يورو + 20% أرباح بيع مستقبلية، مع العلم أن عقده مع نادي ليون يمتد حتى عام 2027.

إنتر يعزز صفوفه بالهولندي كلاسن

أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي الهولندي دايفي كلاسن من نظيره أياكس أمستردام الهولندي.

وحسم إنتر الصفقة التي لم يكشف عن مدتها أو قيمتها ليعزز كلاسن صفوفه، غير أن شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية ذكرت أن العقد سيمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي، وذلك بعدما حرره أياكس من العقد الذي يربطه به حتى صيف 2024.

لوزانو يغادر نابولي ليعود لأيندهوفن

عاد اللاعب المكسيكي المميز إيرفينغ لوزانو إلى نادي بي أس في أيندهون الهولندي، بعدما لعب في السنوات الماضية في صفوف نابولي الإيطالي.

وكان لوزانو قد دافع عن ألوان أيندهوفن من 2017 حتى 2019، قبل أن يلعب لصالح نابولي حتى 2023، وحقق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

يوفيتش ينتقل إلى ميلان

ضم نادي ميلان الإيطالي اللاعب الصربي لوكا يوفيتش، قادماً من نادي فيورنتينا الإيطالي، ليعزز صفوف تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي، حيث سيسعى للتألق مجدداً.

وكتب النادي اللومباردي على حسابه في موقع "X" (تويتر سابقاً): "القلم التقى بالورقة"، في إشارة إلى توقيع اللاعب على عقد انتقاله.

وكان يوفيتش قد تألق بين موسمي 2017 و2019 مع أينتراخت فرانكفورت، لينتقل إلى ريال مدريد، قبل أن تتراجع مسيرته بشكل كبير، حيث لم يتمكن من يومها من استعادة توهجه.

سان جيرمان يعير داغبا لأوكسير

أعار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعبه كولين داغبا إلى أوكسير ليقضي هناك موسم 2023-2024، بحسب ما أعلن النادي العاصمي.

وقال سان جيرمان في بيان: "يتمنى النادي لكولين موسماً رائعاً مع أوكسير"، وهو الذي ترك النادي لعدم دخوله ضمن حسابات المدرب لويس إنريكي، مع العلم أنّه لعب في 2022-2023 معاراً لستراسبورغ.

أودوي يترك تشلسي بعد 16 عاماً

تعاقد نادي نوتنغهام فورست مع اللاعب كالوم هدسون-أودوي، قادماً من نادي تشلسي الإنكليزي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، بعقد يمتد لـ3 سنوات، بحسب ما ذكره الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو.

وكتب تشلسي في رسالة وداعية للاعب على موقع "X" (تويتر سابقاً): "أكمل كالوم هودسون أودوي انتقاله بشكل نهائي إلى نوتنغهام فورست، منهياً ارتباطاً دام 16 عامًا مع تشلسي".

وكان أودوي قد تدرج في الفئات السنية لنادي تشلسي لسنوات طويلة، تحديداً منذ عام 2007 حتى وصل للفريق الأول، وهو الذي ولد عام 2000، ويبلغ من العمر 22 عاماً.

فان بومل يمدد عقده مع رويال أنتويرب خصم برشلونة في الأبطال

مدد مارك فان بومل عقده كمدرب لنادي رويال أنتويرب حتى يونيو 2025، ليتابع رحلته مع الفريق المشارك في نسخة 2023-2024 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيقود صاحب الـ46 عاماً الفريق البلجيكي في التشامبيونز بمجموعة تضمّ بورتو وبرشلونة وشاختار دونيتسك، وهو الذي بدأ مسيرته التدريبية في 2015 ووصل لنادي رويال أنتويرب قادماً من فولسفبورغ.

جوني إيفانز يعود إلى يونايتد

وقع المخضرم لاعب أيرلندا الشمالية، جوني إيفانز على عقد لمدة موسم واحد مع مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حرّ، ليعود ابن النادي إلى بيته بعد سنوات من الغياب.

وكان إيفانز قد بدأ رحلته مع يونايتد في عام 2006 وهناك استمرّ حتى 2015، وأعير في 2006 و2007 و2008 لأندية رويال انتويرب وسندرلاند قبل أن يعود للشياطين الحمر، الذي غادره بعد أعوام صوب ويست بروميتش البيون ثم ليستر سيتي.

بريست يضم الجزائري بلال براهيمي

قرر نادي إشبيلية فسخ عقد لاعبه المغربي أسامة الإدريسي بالاتفاق بين الطرفين، حيث كان صاحب الـ27 عاماً قد قضى المواسم الأخيرة معاراً لأندية أياكس أمستردام في 2021 وقادش في 2022 ولعب لصالح فينورد في موسم 2022-2023.

ضمّ مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكيزي لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون واندرارز لمدة خمس سنوات، وهو الذي يبلغ من اعمر 25 عاماً.

وقال نونيز، في أول تصريح له بحسب النادي: "فرصة العمل تحت قيادة بيب غوارديولا، أحد أعظم المدربين على الإطلاق، إلى جانب بعض أفضل اللاعبين في العالم، كانت شيئاً لا يمكنني رفضه".

أعلن نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع الظهير الأيسر سيرخيو ريغيليون على سبيل الإعارة للموسم الحالي، حيث سيحاول سد ثغرة مهمة في كتيبة المدرب إريك تين هاغ، بسبب غياب لوك شو تايرل مالاتسيا، وهو الذي كان قد لعب في وقت سابق مع توتنهام الإنكليزي، وقد يكون جاهزاً للعب أمام أرسنال في قمة الأحد.

ضم نادي بريست الفرنسي، المهاجم الدولي الجزائري الشاب بلال براهيمي من مواطنه نيس على سبيل الإعارة، بحسب ما كشف الأخير، مع العلم أن صاحب الـ23 عاماً انتقل إلى نيس في يناير/ كانون الثاني 2022 قادماً من أنجيه الفرنسي أيضاً مقابل 7 ملايين يورو، لكنه لم ينجح في اللعب أساسياً، وهو الذي كان عقده يمتد حتى عام 2026، في حين أن إعارته لنادي بريست ليست مصحوبة بخيار الشراء، بل هي إعارة جافة.

بايندير في مانشستر يونايتد وأنسو فاتي إلى برايتون

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مع الحارس ألتاي بايندير مقابل 5 ملايين يورو، قادماً من فنربخشة التركي، ليكون بدلاً من دين هندرسون، الذي ذهب بدوره صوب كريستال بالاس مقابل 23 مليون يورو، مع العلم أن الحارس الجديد للشياطين الحمر يبلغ من العمر 25 عاماً، وعقده سيمتد لـ4 سنوات.

ضمّ نادي يونيون برلين المدافع الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي قادماً من يوفنتوس الإيطالي، بعدما كان اللاعب صاحب الـ36 عاماً قد خرج من حسابات المدرب ماسمليانو أليغري، وبالتالي سيشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

قرر نادي إشبيلية إنهاء عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميز، بعد موسمين ونصف من انضمامه للنادي الأندلسي، وهو الذي كان قد تبقى في عقده عام واحد، لكن صاحب الـ35 عاماً خرج من حسابات المدرب خوسيه لويس مينديليبار.

أعلن نادي برشلونة رسمياً إعارة مهاجمه الإسباني أنسو فاتي لصفوف نادي برايتون الإنكليزي لمدة موسم واحد وحتى 30 يونيو/ حزيران 2024، بعد 4 مواسم من صعوده للفريق الأول، كما رحّب به حساب نادي برايتون على موقع "X" (تويتر سابقاً).