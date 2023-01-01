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فيديو.. مانشستر سيتي يسحق فولهام وهالاند يوقع على هاتريك جديد

الأحد 03 سبتمبر 2023 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يسحق فولهام وهالاند يوقع على هاتريك جديد



وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ساحقاً على ضيفه فولهام بخماسية مقابل هدف يتيم، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لسلم ترتيب البريميرليج، بعد أن حقق اليوم انتصاره الرابع على التوالي، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم أو التعادلات قبل التوقف الدولي.

في الحقيقة، لا تعكس نتيجة اللقاء ما حدث خلاله، لأن فولهام كان خصماً عنيداً طوال التسعين دقيقة، بل أنه تفوق على رجال المدرب بيب جوارديولا في بعض الأوقات.

وعانى مانشستر سيتي خلال النصف ساعة الأولى بشكلٍ واضح، لكنه استطاع افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 31 عن طريق جوليان ألفاريز، قبل أن يرد فولهام بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط، حمل توقيع تيم ريم، لكن السيتزنز عاد ليسجل هدف التقدم مجدداً في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، والذي بصم عليه الهولندي ناثان آكي.

واستمرت صعوبات مانشستر سيتي في اختراق حصون فولهام الذي كان يلعب بشراسة كبيرة، لكن هذا لم يمنع إيرلينج هالاند من تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، بحلول الدقائق 58 و70 و95، موقعاً على هاتريك جديد في مسيرته مع السيتي.

#مانشستر سيتي #إيرلينج هالاند #فولهام

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