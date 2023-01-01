تشيلسي يخيّب الآمال مجدداً بسقوطه أمام نوتينجهام

وكالات / سما /

تلقى تشيلسي هزيمة مدوية من مضيفه نوتينجهام فورست، بنتيجة (0-1)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل تشيلسي معاناته هذا الموسم، وعاد للتعثر مجدداً بعد فوزه في الجولة الماضية على لوتون تاون، وهو الانتصار الوحيد الذي حققه تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو.

ودخل الفريق اللندني المباراة بهدف السيطرة المطلقة، وبالفعل استطاع سريعاً أن يفرض أسلوبه داخل الملعب، لكنه كان عاجزاً عن اختراق حصون نوتينجهام طوال الشوط الأول.

وكثّف تشيلسي هجومه مع بداية الشوط الثاني بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، لكن الأمور سارت بشكل معاكس تماماً، لأن نوتينجهام هو من نجح في التسجيل أولاً، بهدف حمل توقيع أنتوني إيلانجا عند الدقيقة 48.

وحاول البلوز تسجيل هدف التعادل طوال الشوط الثاني، وكان قريباً من ذلك في أكثر من مناسبة، لكن التوفيق غاب عنه تماماً، ووقف في صف الضيوف.

ورفع نوتينجهام رصيده إلى النقطة السادسة وصعد إلى المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز 11.