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فيديو.. بيلينجهام يقود ريال مدريد للفوز على خيتافي بسيناريو مثير

الأحد 03 سبتمبر 2023 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بيلينجهام يقود ريال مدريد للفوز على خيتافي بسيناريو مثير



وكالات / سما /

قلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه خيتافي، وحقق انتصاراً دراماتيكياً بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وقرر المدرب كارلو أنشيلوتي إجراء بعض التغييرات على تشكيلته المعتادة، حيث دفع بخوسيلو في خط الهجوم لتعويض غياب فينيسيوس جونيور، كما اعتمد على لوكا مودريتش في خط الوسط للمرة الأولى هذا الموسم، على حساب فيديريكو فالفيردي وتوني كروس.

وحقق ريال مدريد انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، وعزز صدارته قبل توقف الدوريات بسبب أسبوع الفيفا، لكن الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق، لأن الفريق احتاج حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليسجل هدف الفوز.

وتلقى ريال مدريد هدفاً مبكراً حمل توقيع مهاجمه السابق بورخا مايورال، عند الدقيقة 11، بعد استغل الأخير الخطأ الفادح الذي ارتكبه فران جارسيا في التمرير إلى زميله ديفيد ألابا.

ولم يخلق الفريق الملكي فرصاً كافية لتسجيل هدف التعادل خلال الشوط الأول، ربما باستثناء رأسية لوكا مودريتش الرائعة التي تصدى لها الحارس ببراعة، كما كان هناك شكوك حول بعض قرارات تقنية الفار التي ألغت ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة جود بيلنيجهام.

ودخل ريال مدريد الشوط الثاني بعقلية مختلفة تماماً، واستطاع بعد دقيقتين أن يسجل هدف التعادل عن طريق خوسيلو الذي يبصم على أول أهدافه مع النادي الملكي.

وخلق رجال المدرب كارلو أنشيلوتي أكثر من فرصة سانحة للتسجيل خلال الشوط الثاني، لكن خيتافي دافع بباسلة طوال الوقت الأصلي، وفي النهاية وجد الريال ضالته بجود بيلينجهام الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعد أن تابع الكرة المرتدة من الحارس.

وواصل بيلينجهام تألقه الملفت مع ريال مدريد، حيث رفع رصيده إلى 5 أهداف خلال 4 مباريات فقط، معززاً موقعه في صدارة الهدافين.

كما عزز ريال مدريد صدارته لسلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة وبالعلامة الكاملة، بينما تجمّد رصيد خيتافي عند النقطة الرابع، وتراجع إلى المركز 13.

#بيلينجهام #خيتافي #ريال مدريد

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