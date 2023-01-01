ليفاندوفسكي يهاجم حكام الدوري الإسباني بتصريح مثير

وكالات / سما /

هاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رأس حربة فريق برشلونة، الحكام في الدوري الإسباني، واتهمهم بالمساهمة في قتل الليجا، حسب التصريحات التي أدلى بها اللاعب، ونشرتها يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية، مساء السبت.

ويعيش المهاجم البولندي ثاني مواسمه مع برشلونة، حيث وصل للنادي قادماً من بايرن ميونخ، ليتقمص ألوان البلوجرانا في 46 مباراة، سجل فيها 32 هدفاً وصنع ثمانية في كل المسابقات.

ولعب البولندي لأول مرة في الليجا، بالموسم الماضي، بعدما قضى 12 موسماً في الدوري الألماني، ليخوض غمار مسابقة جديدة يواصل التأقلم فيه، وعلى ما يبدو أنه غير سعيد ببعض الأمور في الليجا، وبشكل محدد، الحكام.

وكان ليفاندوفسكي قد تعرض للطرد بإنذارين في ملعب إل سادار في الموسم الماضي، ليتلقى عقوبة الإيقاف لثلاثة مباريات بسبب لمس أنفه أثناء خروجه من الملعب، مع العلم أنه يعتبر من أكثر اللاعبين تعرضاً للأخطاء في الدوري.

وعبر ليفاندوفسكي خلال تصريحاته عن عدم سعادته من الحكام في إسبانيا، بقوله “الليجا لا تعتبر جذابة ولا حتى عنيفة، الحكام الإسبان يقتلون الدوري”.