رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها اعلان الأسرى اليوم عن خطوات لمواجهة إجراءات المتطرف ايتمار بن غفير.

وتناولت الصحف الثلاث إصابة 160 شخصا بعضهم بالرصاص الحي إثر احتجاجات للإرتيريين جنوب تل أبيب، كما تواصلت للأسبوع الـ35 على التوالي التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- الأسرى في سجون الاحتلال يستعدون لمواجهة إجراءات المتطرف بن غفير.. خطوات مهمة للجنة الطوارئ تعلن اليوم

- إصابة 14 مواطنا في عدة مناطق بالضفة وغزة في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال

- إصابة 160 شخصا بعضهم بالرصاص الحي إثر احتجاجات للإرتيريين جنوب تل أبيب

- تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة الاسرائيلية

* "الحياة الجديدة":

- الأسرى يعلنون اليوم خطواتهم لمواجهة إجراءات المتطرف بن غفير.. أربعة معتقلين يواصلون إضرابهم ووقفة في باقة الغربية للمطالبة بحرية الأسير دقة

- إصابات خلال اعتداءات للمستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين في الضفة.. جرح صياد قبالة شاطئ مدينة غزة ومواصلة إغلاق المدخل الرئيس لقرية برقة شرق رام الله

الإضراب يعم مدارس في جبل المكبر احتجاجا على إجراءات بلدية الاحتلال التعسفية

اشتية خلال افتتاحه المبنى الجديد لكلية العلوم الإنسانية في المدينة: الظاهرية قلعة في مواجهة الاحتلال وجسر لأهلنا في الداخل ونفتخر بالسلم الأهلي فيها

غضب في كفر قرع إثر مقتل 3 أشخاص: عدم افتتاح العالم الدراسي وإضراب شامل ومفتوح بالمدينة

للأسبوع الـ35 على التوالي: تجدد التظاهرات ضد حومة نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"

تل أبيب: أكثر من 150 مصابا بينهم بالرصاص الحي إثر احتجاجات للإرتيريين.. نتنياهو شكل لجنة وزارية خاصة لبحث طرد اللاجئين غير القانونيين

* "الأيام":

اصابات خلال هجوم للمستوطنين على بلدتي قصرة والمغير والاحتلال يواصل اغلاق مدخل قرية برقة

الأسرى يستعدون لمواجهة إجراءات المتطرف بن غفير.. اليوم الإعلان عن خطواتهم

غزة: اصابات إثر تفريق الاحتلال تظاهرة قرب السياج الفاصل

يبدأ منتصف أيلول الحالي: المستوطنون يتجهزون لأوسع اقتحام للأقصى خلال الأعياد اليهودية

الاحتلال يقتحم يعبد وزبدة وزبوبا ويعتقل شابا وفتى عند مدخل أريحا

الاحتلال يعتدي على شاب قرب حوارة ويعتقله

اصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة شاطئ غزة

وقفة دعم وإسناد للأسير المريض وليد دقة في باقة الغربية

تل أبيب: عشرات الإصابات في صدامات مهاجرين إرتيريين مع الشرطة الاسرائيلية