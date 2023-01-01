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نتنياهو يتوجه اليوم إلى قبرص وإسرائيليون يحتجون هناك

الأحد 03 سبتمبر 2023 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتوجه اليوم إلى قبرص وإسرائيليون يحتجون هناك



القدس المحتلة / سما /

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، برفقة زوجته سارة، إلى قبرص في زيارة دبلوماسية تستغرق يومين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه أول رحلة له إلى الخارج منذ 5 أشهر، وخلال زيارته سيلتقي بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكان من المفترض أن تتم الرحلة في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، لكنها تأجلت بسبب دخول نتنياهو إلى المستشفى وزرع جهاز تنظيم ضربات القلب في جسده.

وكانت آخر رحلة لنتنياهو إلى الخارج في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، إلى لندن، ورافقتها مظاهرات من قبل المعارضين للإصلاحات القضائية التي تقودها حكومته.

ويعتزم مئات الإسرائيليين الذين يعيشون في قبرص التظاهر والاحتجاج خلال زيارة نتنياهو.

وستكون هذه الرحلةـ، باكورة عدة رحلات سيقوم بها نتنياهو إلى الخارج بعد رأس السنة العبرية، حيث سيتوجه إلى نيويورك لإلقاء خطاب في ال 21 من الشهر الجاري في الأمم المتحدة، ولم يتضح بعد فيما إذا كان سيلتقي بالرئيس الأميركي جو بايدن في نيويورك أو واشنطن بالبيت الأبيض، وهو الخيار الذي يفضله نتنياهو بحسب الموقع.

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