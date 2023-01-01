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غضب إسرائيلي من إعلان مرتقب لليونسكو بشأن أريحا القديمة

الأحد 03 سبتمبر 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غضب إسرائيلي من إعلان مرتقب لليونسكو بشأن أريحا القديمة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأحد، أن هناك حالة من الغضب في أوساط الجهات الرسمية الإسرائيلية، بسبب الإعلان المرتقب من منظمة اليونسكو الأممية، بالاعتراف بموقع "أريحا القديمة" أنه موقعًا تراثيًا عالميًا يقع في فلسطين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المنظمة الأممية ستعقد مؤتمرًا بعد أسبوعين في المملكة العربية السعودية، وستعلن من هناك عن الموقع التراثي بأنه عالمي ويقع في فلسطين وليس "إسرائيل".

وتوقعت الصحيفة أن يتم تمرير القرار بسهولة لأن هناك غالبية تلقائية مؤيدة للفلسطينيين.

ووجه أعضاء كنيست رسالة حادة للمنظمة الأممية يطالبون فيها بإلغاء التصويت على مثل هذا القرار، مدعين أن المنطقة هي جزء من تاريخ التراث اليهودي.

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