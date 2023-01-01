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مصرع طفلين بحادثي سير منفصلين في رام الله وقلقيلية

السبت 02 سبتمبر 2023 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلين بحادثي سير منفصلين في رام الله وقلقيلية



رام الله/قلقيلية/سما/

لقي طفل وطفلة مصرعهما، مساء اليوم السبت، نتيجة لتعرضهما لحادثي سير منفصلين في قلقيلية ورام الله.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات بأن طفل (16 عاما) تعرض لحادث سير ذاتي في بلدة عزون شرق قلقيلية، من مركبة كان يقودها، وعند محاولته دفعها أثناء توقفها على منحدر داخل البلدة، تحركت المركبة للخلف مما تسبب في دعسه وإصابته بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وفي بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله.  أوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث نجم عن تعرض الطفلة للدعس . من قبل أحد أقربائها، وتم نقلها للمستشفى، وأعلن الأطباء عن وفاتها.

وأضاف بأنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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