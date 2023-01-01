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صورة ضخمة لولي العهد السعودي في إيران.. ما القصة؟

السبت 02 سبتمبر 2023 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة ضخمة لولي العهد السعودي في إيران.. ما القصة؟



وكالات

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير محمد ين سلمان موجودة في العاصمة الإيرانية طهران، ما أثار تفاعلا كبيرا، فما قصتها؟

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للوحة تظهر صورة منسوجة للأمير محمد بن سلمان، تم عرضها في العاصمة طهران.

وفي هذا الصدد، يمكن التوضيح بأن هذه الصور تعود لأكثر من أسبوع، حيث أقيم المعرض الدولي الثلاثين للسجاد المنسوج يدويا في طهران، وتم وضع صورة منسوجة للأمير محمد بن سلمان، بأحد أجنحته، بالإضافة إلى صور قادة خليجيين آخريين أيضا، وفق ما ذكرت وكالة "انتخاب".

جدير بالذكر أنه بعد اتفاق البلدين بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما، أعادت إيران في 6 يونيو فتح سفارتها في الرياض.

وعينت طهران سفيرها السابق لدى الكويت علي رضا عنايتي سفيرا جديدا لها لدى الرياض. 

#محمد بن سلمان

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