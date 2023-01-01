  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر غزة

السبت 02 سبتمبر 2023 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر غزة



غزة/سما/

 أصيب صياد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا نقلاً عن لجان الصيادين، بإصابة صياد بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقته عليه بحرية الاحتلال الحربية قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب المدينة صباح اليوم بالرصاص وفتحت عليها خراطيم المياه وحاولت إغراقها.

وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الص

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

جنرال اسرائيلي يتحدث عن “يوم القيامة” وزوال الكيان: هجومٌ إيرانيٌّ سوريٌّ عراقيٌّ ويمنيٌّ وحزب الله والمقاومة بغزّة

"إسرائيل" تشتعل.. 150 إصابة إثر احتجاجات للإرتريين في تل أبيب (صور وفيديو)

كان: إسرائيل تستعد لتصعيد في عدة ساحات

هآرتس: 3 خيارات للإريتريين في "إسرائيل"

فيديو وصور .. إصابات في شرطة الاحتلال خلال اشتباكات مع اليهود الأريتريين بتل أبيب

مع تصاعد العمليات.. يديعوت تكشف عن هاجس يرعب المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

SylxHO2xR3_0_267_2560_1440_0_x-large

نتنياهو يبحث طرد اللاجئين الإريتريين

20230902050005

غضب في كفر قرع إثر مقتل 3 أشخاص خلال ساعات: إضراب شامل غداً

iFIRC

مسؤول فلسطيني: نعول على مؤتمر المانحين المقرر الشهر الجاري في نيويورك

bibiprotestsbw-2400x1350-1691766698

الغارديان: خلاف مرير بين الجماعات الأمريكية المؤيدة لـ"إسرائيل" حول حكومة نتنياهو

rkgTIA6p63_0_347_3000_1688_0_x-large

مع تصاعد العمليات.. يديعوت تكشف عن هاجس يرعب المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية