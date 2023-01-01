إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر غزة

غزة/سما/

أصيب صياد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا نقلاً عن لجان الصيادين، بإصابة صياد بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقته عليه بحرية الاحتلال الحربية قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب المدينة صباح اليوم بالرصاص وفتحت عليها خراطيم المياه وحاولت إغراقها.

وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الص