إصابة 8 مواطنين خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس

نابلس/سما/:

اصيب ثمانية مواطنين، مساء اليوم السبت، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قصرة جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية ، فإن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان آخران بالحجارة، عولجوا ميدانيا.

في السياق، دعت لجنة التنسيق الفصائلي، جماهير محافظة نابلس وكافة أبناء شعبنا للتصدي لإعتداءات المستوطنين.

وطالب منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، نصر أبو جيش، أبناء شعبنا في المحافظة وخاصة قرى جنوب نابلس وتحديدا قرى قصره وقريوت واللبن الشرقيه والساوية ويانون، بالتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وناشد كافة القرى والبلدات والتجمعات السكانية بدعم وإسناد وتقديم يد العون والمساعدة للقرى و البلدات التي تتعرض لعربدة واعتداءات المستوطنين.

وأكد أبو جيش ضرورة تشكيل وتفعيل لجان الحراسة في كافة القرى والبلدات خاصة تلك التي تتعرض باستمرار لهجمات المستوطنين وضرورة دعم هذه اللجان على المستوى الرسمي والشعبي.

ودعا أبو جيش كافه المجالس القروية والبلدية وفصائل العمل الوطني في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، إلى إعلان حالة الطوارئ والنفير العام للمواجهة والتصدي للمستوطنين والدفاع عن الأهالي وحماية المواطنين وممتلكاتهم من وحشية وعربدة واعتداءات المستوطنين.

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