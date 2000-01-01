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اشتية يفتتح المبنى الجديد لكلية العلوم الإسلامية في الظاهرية

السبت 02 سبتمبر 2023 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يفتتح المبنى الجديد لكلية العلوم الإسلامية في الظاهرية



رام الله/سما/

 افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، المبنى الجديد لكلية العلوم الإسلامية في بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، وأجرى جولة تفقدية لمركز الطوارئ والولادة الآمنة والبلدية.

ورافق رئيس الوزراء خلال جولته، وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ونائب محافظ الخليل خالد دودين، ورئيس بلدية الظاهرية أكرم أبو علان، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، وفعاليات المحافظة والبلدة.

وقال اشتية: "التعليم بالنسبة لشعبنا استراتيجية بقاء، وهو ميزة تنافسية له"، مهنئا بافتتاح هذا الصرح المتميز، الذي بني على أرض الأوقاف الإسلامية بمساعدة من الحكومة وبتبرع سخي من المجتمع المحلي، وقال: كل صرح نشيده في فلسطين هو تعزيز لصمود شعبنا.

وأضاف: "الظاهرية قلعة في مواجهة الاحتلال، وهي جسر لأهلنا في أراضي الـ48، ونفتخر بها وهي عنوان للسلم الأهلي بجهود الجميع فيها".

وتابع رئيس الوزراء: "في ظل غياب الأفق السياسي، علينا أن ننظر إلى بيتنا الداخلي ولدينا برنامج للإصلاح في المال العام والحكم المحلي والتعليم وفي كل المفاصل، ونبذل كافة الجهود والاتصالات لعقد الانتخابات العامة".

وأضاف: "سنضع على جدول أعمال مجلس الوزراء كافة المطالب التي سمعناها منكم من استكمال لمركز الطوارئ وإنشاء مجمع للدوائر الحكومية، وإنشاء حديقة ومتنفس في محيط كلية العلوم الإسلامية، وتطوير البنية التحتية في البلدة".

#محمد اشتية #الظاهرية

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